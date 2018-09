Auto in fiamme nel Catanzarese | paura per residenti ma nessun danno

Auto in fiamme nel Catanzarese : Squadre del distaccamento di Soverato sono intervenute questa notte in via delle Rose nel frazione Lido del comune di Squillace per incendio Autovettura. Interessata dalle fiamme una Opel Agila che si ...

Tamponamento tra tre Auto - una viene divorata dalle fiamme : è caccia a un veicolo pirata : Tamponamento in corso Trapani all'angolo con corso Trattati di Roma, di fronte al parco Ruffini, poco prima delle 18 di lunedì 10 settembre. Il sinistro ha visto coinvolte tre auto che si sono ...

Thiene - Auto in fiamme mentre paga il pedaggio : a rischio il casello : Poco prima delle 18:15 i vigili del fuoco sono intervenuti presso il casello autostradale di Thiene per l'incendio di un'auto incendiatesi mentre l'autista era intento a pagare il pedaggio. Illeso il ...

In fiamme Autocarro ed Auto nel Vibonese : I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti la notte scorsa per due incendi che hanno interessato un autocarro ed una autovettura. Alle ore 23 circa del 5/09/18 il ...

Ancora un Autobus in fiamme a Roma : Roma, 4 set., askanews, - A Roma un autobus dell'Atac è andato a fuoco ieri sera mentre stava rientrando in un deposito in Via Aurelia Antica. Sul posto, intorno alle ore 22, è intervenuta una squadra ...

Roma - ancora un Autobus Atac in fiamme : mezzo distrutto - nessun ferito - : L'incendio è avvenuto lunedì sera in via Aurelia Antica. Il conducente avrebbe provato a spegnere le fiamme con l'estintore di bordo, ma senza riuscirci. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Verona - litiga con il marito e dà fuoco alla sua Auto : investita dalle fiamme - rimane ustionata : Una donna di 37 anni ha dato fuoco all'auto del marito dopo un violento litigio. La 37enne, però, è rimasta coinvolta nell'incendio ed è rimasta gravemente ustionata. Attualmente si trova ricoverata a Verona all'ospedale di Borgo Trento in stato di arresto ed è costantemente piantonata dalle forze dell'ordine.Continua a leggere

Auto in fiamme : arrestata una donna : Auto in fiamme: arrestata una donna. Aveva litigato con il marito, ma il gesto di vendetta le è costato delle ustioni e la reclusione. Incendio Nella giornata di domenica 2 settembre 2018, la ...

Auto in fiamme in galleria - chiusa la Catania-Siracusa : Catania - chiusa temporaneamente l'Autostrada Catania Siracusa a causa di un veicolo in fiamme all'interno della galleria San Demetrio all'altezza del km 6,200 , in direzione Siracusa, , nel comune di ...

Tragedia in Autostrada : lo scontro - poi le fiamme : morti e feriti : Incidente mortale sull’A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un’auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell’autovettura hanno perso la vita. Un’altra persona ferita è stata trasferita in ambulanza in ospedale. Il mezzo pesante si sarebbe ribaltato prendendo fuoco e occupando parte della carreggiata opposta. Il rogo che è scaturito non ha lasciato scampo ai due occupanti del veicolo che si ...

Auto in fiamme a Borgo Rivola. Dopo la donna - muore anche il marito - per le gravi ustioni riportate : Come riporta Il Resto del Carlino di oggi, nella cronaca di Faenza, l'uomo a quel punto a cercato di togliere l'Auto dalla strada per parcheggiarla in un campo e poi è immediatamente sceso per ...

Schianto contro un cancello a pochi metri da casa : 23enne muore nell'Auto in fiamme : Il tremendo incidente è avvenuto a intorno alle 5,30 di questa mattina in zona Montebuono. Il giovane tornava da una serata...

Castellammare - Auto in fiamme in via Napoli - paura all'alba in periferia : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre del Greco - Rapina coetaneo, arrestato 17enne Castellammare - Un giorno da vivere al meglio nella città delle acque Castellammare - Eventi estivi, questa sera ...

Lamezia : Auto in fiamme nella notte in piazza Mercato Vecchio : Lamezia Terme " Paura ma nessun ferito per un'auto in fiamme che, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una, è andata in fiamme proprio nel centro storico. Un'Alfa Romeo, infatti, mentre ...