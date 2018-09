C' eravamo tanto amate Asia e Rose dal MeToo agli avvocati

"A volte lavoriamo anche 12 ore per 3 - 50 euro a cassone. Il giorno dell'incidente eravamo tanto stanchi" : Si chiama Alagie Saho, ha 33 anni, è originario del Gambia ma da 4 anni è in Italia, dove lavora anche fino a 12 ore al giorno come bracciante: è lui il sopravvissuto alla strage di Foggia la cui testimonianza è stata riportata dal Corriere della Sera.Il 33enne è confuso, non ricorda i dettagli del terribile incidente stradale che ha coinvolto lui e il gruppo di colleghi braccianti con cui si ritrovava a ...