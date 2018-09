Costretta a lavorare fino al giorno prima del parto Vicenza | barista condannato per

Costretta a lavorare fino al giorno del parto - barista condannato - : L'uomo aveva minacciato di far perdere il posto alla donna se non si fosse presentata ogni giorno in servizio in un bar di Camisano Vicentino. Secondo la Procura, l'atteggiamento del datore di lavoro ...

Costretta a lavorare fino al giorno del parto : datore condannato per estorsione : La ragazza sarebbe stata Costretta a lavorare fino al giorno precedente al parto e poi a riprendere le sue mansioni appena venti giorni dopo in lieto evento per le continue minacce di licenziamento . Per l'accusa e il giudice il comportamento del datore di lavoro si configura come un vera e propria estorsione.Continua a leggere