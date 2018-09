Taser | Salvini annuncia | altre due buone notizie da Milano e Catania

Taser a Catania - bloccato molestatore extracomunitario/ Salvini esulta : “secondo intervento - avanti così” : Taser a Catania, primo intervento dopo il debutto: bloccato extracomunitario accusato di molestare i passanti. Matteo Salvini esulta, il precedente a Milano.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:24:00 GMT)

Salvini : bastato mostrare Taser per evitare rissa - grazie forze ordine : Roma – “Sperimentazione del taser, buona la prima! Ieri notte, nei dintorni della stazione centrale di Milano, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per sedare una rissa tra tre persone. Una di loro era armata con un coltello: agli agenti e’ bastato mostrare il taser per bloccare i contendenti”. “Insomma, piu’ sicurezza e meno rischi. Complimenti e grazie alle forze dell’ordine! Avanti ...

Milano : i poliziotti sedano una rissa minacciando di usare il Taser - Salvini : "Buona la prima!" : Il commento del ministro dell'Interno all'operazione di polizia in stazione Centrale: un uomo era armato di coltello, bloccato

Taser - al via la sperimentazione in 12 città/ Ultime notizie - Salvini “Ipotesi anche per la polizia locale” : Taser, al via la sperimentazione in 12 città. Ultime notizie, Salvini “Ipotesi anche per la polizia locale”. Il ministro dell'interno valuta l'estensione della pistola elettrica (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:47:00 GMT)

Taser - Salvini : ipotesi anche per polizia locale - Amnesty : diversi morti a causa dell'arma : "Lavoreremo per poter usare il Taser anche sui treni, e nel pacchetto sicurezza inseriremo una norma per renderlo fruibile agli agenti della polizia locale", ha commentato Salvini, spiegando che si ...

Taser - la stretta del Viminale. Salvini lo vuole pure sui treni : Come annunciato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini, inizia mercoledì la sperimentazione dell'uso della pistola elettrica Taser per le forze dell'ordine. Le 12 città italiane interessate sono: Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Palermo, Catania.Ma il titolare del Viminale pensa anche di allargarne l'utilizzo anche sui treni, spesso teatro di violenze e aggressioni.Insomma, la pistola ...

Salvini : sgomberi di immobili occupati e via al Taser : La pistola a impulsi elettrici che non uccide ma blocca i movimenti delle persone colpite, verrà utilizzata in 12 città italiane da mercoledì 5 settembre -

Dai Taser agli immobili occupatiIl piano di Salvini per la sicurezza : taser per gli agenti delle forze dell'ordine e stretta sulle occupazioni abusive. Ecco le novità annunciate dal Viminale. In un post su Facebook il ministero dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che "dal 5 settembre in 12 città italiane Segui su affaritaliani.it

Sicurezza - la ricetta di Salvini : Taser agli agenti e stretta sulle occupazioni : La "pistola non letale" farà il suo debutto la settimana prossima. Ma il Viminale annuncia anche un giro di vite contro...

Taser in 12 città dal 5 settembre/ Ultime notizie sicurezza - Salvini : "Aiuterà Polizia e Carabinieri" : Taser in 12 città dal 5 settembre 2018. Ultime notizie sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea: "Aiuterà Polizia e Carabinieri".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Salvini annuncia : Taser da Milano fino a Catania da mercoledì : “Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica

Salvini - da mercoledì Taser in 12 città : ANSA, - ROMA, 1 SET - "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare ...