Ambiente | Calabria e Sicilia | eccellente qualità delle acque di balneazione del Tirreno e

Calabria : LegAmbiente premia il brigadiere dei Carabinieri forestali Salvatore Salerno : ... e l'accondiscendenza delle istituzioni verso abusivi di varia natura dall'altra, ha prodotto scempi di natura e la crescita di un'economia malata e illegale, come ha correttamente sottolineato l'...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - punto non conforme nel comune di Corigliano-Rossano (CS) : Il Servizio Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha comunicato al Sindaco e contestualmente al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, “la non conformità dei risultati delle analisi dei campioni prelevati in data 31.07.2018 in loc. Momena, coordinate geogr. LAT.39°37.234N – LONG.16°37.964 in cui è stato riscontrato un valore di Escherichia coli SUPERIORE ai limiti del D.Lgs. 116/08. Sarà compito del comune ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - tornano conformi i punti di Pizzo e Vibo Valentia : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina ai Comuni di Pizzo e Vibo Valentia, nonché a Ministero della Salute e Regione, il ritorno alla conformità dei punti che venerdì scorso avevano dato esito negativo. I tratti di mare individuati dalle denominazioni “Porticciolo “ a Pizzo, e “Fosso industriale Portosalvo” e “200 metri a destra del torrente Trainiti” sono quindi nuovamente ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - punti non conformi nella provincia di Vibo Valentia : ll servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal ha trasmesso questa mattina ai Comuni di Pizzo Calabro, Vibo Valentia e Tropea il risultato delle analisi delle acque di balneazione effettuato il 25.07.2018 che hanno dato esito di non conformità rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. Si tratta dei punti: Comune di Pizzo Calabro: punto di prelievo denominato Porticciolo (Numind ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - ritorna conforme il punto Cocca di Briatico : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina al Commissario straordinario del Comune di Briatico, al Ministero della Salute e alla Regione, il ritorno alla conformità del punto in località Cocca che nei giorni scorsi aveva dato esiti non conformi ai limiti previsti dalla normativa. Le analisi suppletive, infatti, hanno dato, sia per Escherichia coli e sia Enterococchi, valori vicini allo ...

Ambiente - Reggio Calabria : chiazza schiumosa al largo di Locri - scoperta l’origine : La chiazza schiumosa di colore biancastro e marrone galleggiante nello specchio acqueo antistante gli stabilimenti balneari “La Capannina” e “La Playa” nel comune di Locri, in provincia di Reggio Calabria, che aveva allarmato nei giorni scorsi la comunità locale, non è proveniente da scarichi di depurazione, bensì è il risultato della presenza di aggregati mucillaginosi. E’ la conclusione a cui è giunto il laboratorio ...