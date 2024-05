Traffico Roma del 14-05-2024 ore 09 | 00

(Di martedì 14 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ai Parioli proseguono i lavori in Piazza Ungheria chiusa tra Viale Rossini e viale Liegi deviazioni per le linee tram iniziate gli interventi sulla ferrovia Metre in orario notturno si svolgeranno i lavori con chiusura anticipata e ultima corsa da lunedì al venerdì alle ore 21 il servizio proseguirà con i bus sostitutivi invece il sabato e la domenica l’ultima partenza sarà alle 23:30 per lavori programmati Nelle stazioni diTerminiTiburtina e Orte la circolazione di alcuni treni regionali e Frecce potrà subire variazioni di orario e di percorso i treni in viaggio sulle linee Napoli FormiaNettuno nella giornata odierna potranno subire modifiche di orario e variazioni di ...

(Adnkronos) – Gli agenti dei Gruppi I Prati e Gpit della Polizia Locale sono intervenute per un grave incidente avvenuto in piazzale Maresciallo Giardino, all'altezza di viale Angelico , dove intorno alle 14.15, per cause ancora in corso di ...

La rottura di una tubatura durante i cantieri stradali in viale Liegi ha richiesto l'interruzione idrica in centinaia di abitazioni ai Parioli , che sono senz'acqua. Si è forma ta una piscina .Continua a leggere

Cesenatico, 9 Colli: come cambia la viabilità - Cesenatico, 9 Colli: come cambia la viabilità - Sta per arrivare la Nove Colli e a Cesenatico tutti i divieti e le modifiche sono segnalati attraverso apposita segnaletica. Modifiche anche per la ...

ROMA-AMBURGO, "GEMELLAGGIO" TRA LICEI MUSICALI - roma-AMBURGO, "GEMELLAGGIO" TRA LICEI MUSICALI - roma, 14 mag - Gli studenti e le studentesse del liceo musicale e coreutico Seraphicum di roma e del liceo Christianeum di Amburgo si esibiranno insieme a roma oggi e giovedì. L’iniziativa è promossa ...

Giovane donna investita in via Roma a Fossano - Giovane donna investita in via roma a Fossano - È successo nei pressi dell'intersezione con via Giovanni Bosco/via dell'Annunziata. La persona investita non sembra essere grave ...