Credito d’imposta mezzogiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Sai cos’è il ? Cerchiamo di fare chiarezza. Sul è necessario fare chiarezza, a seguito delle modifiche apportate sul finire del 2023. In questa guida, pertanto, vedremo come è cambiata la disciplina del e quali sono gli interventi in materia previsti per le annualità 2024-2027. Dal alla ZES Unica del Sud Cambiano le denominazioni, ma le politiche di fondo e gli obiettivi restano invariati: favorire investimenti per lo sviluppo economico delle regioni del Sud Italia mediante l’applicazione di agevolazioni speciali nei confronti degli investitori. Questo è, in sintesi, il quadro delle iniziative intraprese a partire dal 2022 da parte dell’Esecutivo. Con la conversione in Legge 162 del 13 novembre 2023 del cd. Decreto Sud (D.L. 124 del 19 settembre 2023), a partire dal 1 gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il, denominata “ZES Unica”, ...