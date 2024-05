Fanno benzina - crolla il cartellone pubblicitario | decine di morti e feriti in India

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 14 maggio 2024) Il bilancio è drammatico e purtroppo in costante aggiornamento. Almeno 12 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite a causa del crollo di un grossoa Mumbai, in, nel sobborgo orientale di Ghatkopar. Ilsi trovava in una stazione di servizio ed è...