Fratelli di Crozza - Mentana | Prima di me La7 era un filo sotto Telelombardia e oggi faccio l' 8% nonostante per lanciarmi mettano Padre Brown

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nella nuova puntata diDI- in onda il venerdì inserata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Mauriziodiventa il direttore del TG La7, Enrico: «Ricordo solo alla Rete per cui lavoro da 14 anni chedi me era un, el’8