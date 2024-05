Megalopolis - il trailer svela la fiaba romana di Francis Ford Coppola

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 14 maggio 2024) A pochi giorni dalla sua presentazione in anteprima al Festival di Cannes, è stato rilasciato ilufficiale di, il nuovo e attesissimo film di, un progetto a cui il regista ha pensato fin dagli anni Ottanta. Un’epica favolaambientata in un’immaginaria America moderna, per la cui realizzazione il leggenario regista de Il Padrino e Apocalypse Now ha investito 120 milioni di dollari di tasca propria. Ilufficiale, rilasciato dopo un enigmatico first look, inizia con una voce fuori campo che riflette sul declino degli imperi: “Quando muore un impero? Crolla in un momento terribile? No, no. Ma arriva un momento in cui la gente non ci crede più“, prima di passare a una corsa di bighe romane, a un panorama metropolitano ...