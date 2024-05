Napoli - sequestrata nota pizzeria del centro storico | l’enigmatico messaggio sui social

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ una delle pizzerie più note di, una di quelle che caratterizza il, inaugurata nel 1936. E sarebbe in mano alla camorra. E’ l’accusa della Direzione distrettuale antimafia partenopea che ha coordinato le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Manette per cinque persone: tre rinchiuse in carcere, due ai domiciliari. Secondo quel che è stato raccolto dagli investigatori, la società che gestisce la“dal Presidente” in via dei Tribunali sarebbe riconducibile al clan Contini. Lae altri beni della società sono stati sequestrati. L’accusa dei pm Alessandra Converso e Daniela Varone è di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, il tutto aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare ...