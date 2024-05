Sinner - i medici sono scettici per Parigi Meglio non forzare i tempi Gazzetta

(Di martedì 14 maggio 2024), ipernon. Lo scrive ladello Sport. Se il cuore di Jannikgli dice di volare aper giocare il Roland Garros la ragione, ovvero ie lo staff, invitano alla massima cautela. In questi giorni, anche nel fine settimana, il giocatore ha lavorato nel centro insieme al suo staff. Esercizi in acqua e palestra, con lui ciil fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara, che si occupano della riabilitazione in attesa che Jannik possa riprendere con la racchetta. Il soggiorno torinese dovrebbe concludersi mercoledì, e dopo ulteriori test e valutazioni, il team ...

L’anima russa errante approdata a Parigi: un romanzo onirico di Peské Marty - L’anima russa errante approdata a parigi: un romanzo onirico di Peské Marty - Sottoposte ad esame autoptico da parte di ben nove medici, quelle spoglie non solo non furono esposte in forma solenne per il consueto tributo popolare ma nemmeno presentavano i tipici sintomi del ...

Sinner, via alle cure al J Medical: primi controlli positivi, ma Parigi in dubbio - Sinner, via alle cure al J Medical: primi controlli positivi, ma parigi in dubbio - Il problema all'anca dell'altoatesino sarebbe traumatico e non congenito. Da lunedì allenamenti in palestra senza racchetta ...

“L’arresto cardiaco improvviso di Davide Patron: un viaggio in treno per Parigi si trasforma in una lotta per la vita” - “L’arresto cardiaco improvviso di Davide Patron: un viaggio in treno per parigi si trasforma in una lotta per la vita” - Davide Patron, originario di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, è un giovane tiktoker e insegnante di inglese con una grande passione per la vita e per ...