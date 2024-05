Borsa | l' Asia chiude in rialzo - l' Europa è prevista debole

(Di martedì 14 maggio 2024) Borse die Pacifico incon i listini che guardano sempre all'inflazione Usa, attesa domani. Tokyoa +0,25%, Marginali Hong Kong (+0,05%) e Shanghai (-0,04%) mentre tiene Shenzhen (+0,36%). Gli indici europei sono attesi deboli, così come lo sono i future su Wall Street. Tra i macro già diffusi l'inflazione tedesca che ad aprile è confermata al 2,2%. Sempre dalla Germania a metà mattinata è atteso l'indice Zew. Dagli Usa in agenda il report mensile dell'Opec, seguito dagli interventi di Jerome Powell della Fed e della sua vice Lisa Cook.

Shiseido chiude il primo trimestre a +4%. Il Giappone fa +30% - Shiseido chiude il primo trimestre a +4%. Il Giappone fa +30% - Shiseido chiude il primo trimestre del 2024 con ricavi in aumento del 4% a 249,5 miliardi di yen (pari a circa 1,42 miliardi di euro). Il gruppo beauty giapponese ha però registrato un calo dei profit ...

