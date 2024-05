Valzer delle panchine Arezzo e Pontedera - duello per Dal Canto

(Di martedì 14 maggio 2024) Nel girone B c’è già chi il proprio futuro sta iniziando, o ha già iniziato, a scriverlo. È il caso della Virtus Entella che ha confermato mister Gallo. È il caso dell’per il quale un ciclo sembra essersi concluso con l’addio del direttore sportivo Giovannini, al quale potrebbe seguire quello di mister Indiani. Mentre la squadra, uscita di scena nel primo turno dei playoff, è già andata in vacanza. Il Pineto per la panchina pensa a Cudini, il tecnico ex Foggia seguito a lungo la scorsa estate anche dal Rimini. A Gubbio è finita l’era Braglia, ma probabilmente anche quella del ds Mignemi sul quale sembra aver messo gli occhi il Catania. Ritornando ad, ma non solo, si vociferà con insistenza un possibile accordo con mister Dal, ex Carrarese. Ma il tecnico è seguito anche dalche ha appena ...

