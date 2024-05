(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 mag. (Adnkronos) – I militari della guardia di finanza del Comando provinciale dihanno accertato un danno erariale di oltre 5 milioni di euro ai danni delle prefetture di, Parma e Pavia, relativo a contributi pubblici utilizzati per finalità privatistiche ed estranee rispetto ai servizi dideie richiedenti asilo cui erano destinati, per il quale la procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti sta procedendo sul conto di 11 persone fisiche e 3 soggetti giuridici. In particolare, gli accertamenti erariali hanno preso avvio dalla valorizzazione delle risultanze di pregresse indagini penali condotte dai militari del dipendente nucleo di polizia economico-finanziaria di(per le quali è già intervenuta una sentenza ...

Lodi: gdf scopre 3 false onlus per accoglienza migranti, aggiudicati bandi per 8 mln - lodi: gdf scopre 3 false onlus per accoglienza migranti, aggiudicati bandi per 8 mln - Milano, 14 mag. (Adnkronos) – I militari della guardia di finanza del Comando provinciale di lodi hanno accertato un danno erariale di oltre 5 milioni di euro ai danni delle prefetture di lodi, Parma ...

ARTE Si inaugura a Lodi lo Spazio Mauri a palazzo Barni - ARTE Si inaugura a lodi lo Spazio Mauri a palazzo Barni - Lo Spazio Giuliano Mauri aprirà questo sabato pomeriggio alle 17 con un evento in grande stile nei cortili di palazzo Barni a lodi. Proprio qui ha trovato casa l’associazione che intende valorizzare l ...

LODI Vede in città l’auto che le avevano rubato, la polizia blocca le due persone a bordo - lodi Vede in città l’auto che le avevano rubato, la polizia blocca le due persone a bordo - Riconosce l’auto che le hanno rubato alcuni giorni prima parcheggiata in una via della città, la segnalazione della vittima 25enne permette agli agenti delle volanti della polizia di Stato di ...