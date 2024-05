Fedez denunciato per rissa in discoteca dopo il pestaggio di Iovino ripreso dalle telecamere - il rapper | Ma quale massacr - io non c’ero

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , è stato deferito all’autorità giudiziaria per rissa. A riportarlo sono “La Repubblica” e il […] Continua a leggere Pestaggio Cristiano Iovino , Fedez denunciato per rissa. Ma lui nega : “Io non c’ero” su ...

Fedez-Iovino, cosa c'è dietro la rissa Spinte e lancio di bicchieri, ecco chi c'era al The Club di Milano. Il rapper adesso è indagato - Fedez-Iovino, cosa c'è dietro la rissa Spinte e lancio di bicchieri, ecco chi c'era al The Club di Milano. Il rapper adesso è indagato - Potrebbe esserci altro dietro all'ormai nota rissa al The Club e al successivo pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino. La Procura di Milano indaga per rissa, lesioni e ...