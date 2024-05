Ascolti tv Report - Sigfrido Ranucci mette Fabio Fazio k - Agi sfiducia il Direttore Rita Lofa -o, partono 15 prepensioname -ti, numero che fa molto comodo al potenziale acquirente

Food for profit , il docu-film di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi che svela i rapporti fra l’industria della carne e la politica verrà trasmesso in televisione domenica prossima, 5 maggio , alle 20:55 su Rai 3 a Report . L’indagine, frutto di un ...

"Conversazioni dal mare", ecco tutti gli ospiti a Giovinazzo - "Conversazioni dal mare", ecco tutti gli ospiti a Giovinazzo - Conflitti e migrazione nei reportage di guerra" e Sigfrido ranucci, conduttore di report, con "La Scelta". Domenica 23 giugno, toccherà a Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora e conduttrice di Omnibus, ...

Lucca in mente parte col botto: Enrico Ruggeri fa il pieno a Villa Bottini - Lucca in mente parte col botto: Enrico Ruggeri fa il pieno a Villa Bottini - Un bagno di folla con centinaia di persone per la prima giornata del Festival Lucca in Mente che è stato inaugurato dal musicista e scrittore Enrico Ruggeri. A presenziare l’evento, ideato e promosso ...

Top programmi informazione social: Ranucci in vetta. Ma La7 occupa metà classifica - Top programmi informazione social: ranucci in vetta. Ma La7 occupa metà classifica - aprile dice che i contenuti di ‘report’ sono in vetta in tre piattaforme su quattro. E che i numeri più roboanti, in maniera molto chiara, li produce Instagram. Un po’ a sorpresa, il post più ...