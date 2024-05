Il Consiglio e la Lega ricordano Soppelsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Un leghista della prima ora. Un uomo di dialogo. Sondrio ha ricordato Fludio(nella foto), morto a 65 anni. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio, nella chiesa della Santissima Trinità, nella frazione di Poncheria. I militanti e gli amici delladella provincia di Sondrio si sono uniti al dolore dei familiari e lo hanno ricordato per il suo "esemplare impegno per la comunità". Il sindaco Marco Scaramellini, ile la Giunta di Sondrio hanno partecipato al lutto per la perdita del già consigliere comunale. Il coldi partito Maurizio Piasini lo ha ricordato come "una persona speciale. Avevi questo modo un po’ burbero, ma dietro questa corazza mi hai dimostrato un cuore grande e una sincera amicizia. Grazie per tutto quello che mi hai dato e insegnato". C.Bia.