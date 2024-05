Ci serve energia pulita e a basso costo - ma sembra che ci muoviamo in direzione opposta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Vi ricordate di quando, due anni fa, ci dicevano che dovevamo fare docce fredde e spegnere il gas sotto l’acqua della pasta che bolliva per risparmiare? Beh, in qualche modo siamo riusciti a evitare di rimanere al buio e al freddo. Ma i prezzi di oggi sono circa il doppio di quello che erano nell’era pre Covid. Se ne stanno accorgendo quelli che devono pagare le bollette del gas e della luce, come pure quelli che devono produrre a prezzi competitivi sul mercato internazionale. E non è detto che non ci arrivino addosso altri sconvolgimenti geopolitici che potrebbero generare nuove interruzioni delle forniture. Per non parlare del problema climatico che sta avanzando a passi da gigante, generando fenomeni estremi e desertificazione. In sostanza, abbiamo bisogno di, ma che siae a ...