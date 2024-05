Il tatuatore di Auschwitz - la recensione | l’amore ai tempi dell’olocausto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 14 maggio 2024) Lade Ildi, la nuova serie Sky Original con Harvey Keitel e Melanie Lynskey dall'omonimo romanzo bestseller, ogni venerdì in streaming su NOW. Può un amore nascere in uno dei luoghi e dei momenti più bui della Storia? Cosa si è disposti a fare per sopravvivere? Sono queste le due domande principali che ci porremo nellade Ildi, la serie che prova a raccontare un nuovo punto di vista sull'Olocausto, ogni venerdì con due episodi per tre settimane dal 10 maggio, in esclusiva su Sky Atlantic e . Un cast d'eccezione e un racconto diviso su due piani temporali sono le principali caratteristiche della miniserie in cui ci addentriamo per capirne luce e buio, proprio come deidifficili …