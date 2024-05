Scacco alla ‘Ndrangheta | in corso maxi blitz - 142 indagati

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ inin questi momenti una Cosenza e in altri centri. Sono 142 glie diversi i reati contestati: tra questi associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravato dalle modalità e finalità mafiose. Sono ipotizzati anche altri reati reati, aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Ilè stato condotto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, dPolizia di Stato, attraverso il personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L'articolo proviene da The Social Post.

Il presidente del Municipio: E’ partita alle 7.00 l’ operazione di bonifica e riqualificazione della piazza di spaccio più grande d’Europa, il ‘ferro di cavallo’ in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca . Oltre 150 gli uomini in campo, tra ...

Un banale litigio per un pallone non restituito è degenerato in una violenta rissa tra studenti di una scuola media a Bolzano. L'episodio, avvenuto venerdì pomeriggio, ha visto coinvolti diversi ragazzi che, dopo un diverbio iniziale durante ...

Frode con le società per non pagare i debiti, sequestro milionario - Frode con le società per non pagare i debiti, sequestro milionario - Nove immobili, 12 automezzi e circa 5mila euro tra conti correnti personali e societari sono finiti sotto sequestro nell’ambito di un’indagine condotta dalla guardia di finanza della compagnia di ...

‘Ndrangheta e droga, 142 indagati a Cosenza: maxi-operazione contro il “clan degli italiani” - ‘Ndrangheta e droga, 142 indagati a Cosenza: maxi-operazione contro il “clan degli italiani” - Sono 142 gli indagati in un maxi-procedimento per ‘ndrangheta condotto dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nell’ambito del quale martedì mattina sono state eseguite 137 misure cautela ...

Gallardo in corsa per il Milan dopo l’esonero dall’Al-Ittihad di Benzema - Gallardo in corsa per il Milan dopo l’esonero dall’Al-Ittihad di Benzema - I titoli vinti di sicuro non gli mancano, tra campionati e coppe: 14 col River Plate (Copa Libertadores inclusa) e 1 col Nacional di Montevideo, in Uruguay. Lo scivolone saudita si può perciò ...