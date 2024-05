Niente deroghe sul Superbonus e mini proroga per la sugar tax

(Di martedì 14 maggio 2024) La partita sul decretoe il contestato emendamento del governo si dovrà decidere il 14 maggio in commissione Finanze al Senato, quando andranno votati i sub-emendamenti di Forza Italia, tra cui quelli che bocciano due misure contenute nell’emendamento del governo arrivato venerdì notte a firma delstro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Le proposte di Forza Italia sostenute dal vicepremier Antonio Tajani, contenute nei cinque sub-emendamenti presentati ieri e che dovrebbero arrivare al voto di oggi, sono di cancellare la retroattività della norma «spalma-crediti» dele far slittare l’introduzione dellatax all’inizio del 2025 o al luglio 2026 come nel caso della plastic tax. Domani 15 maggio il provvedimento è atteso nell’aula di Palazzo Madama. Tuttavia, il clima politico potrebbe ...

