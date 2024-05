Migliaia di indiani Sikh al quartiere Faustina Celebrato il Nagar Kirtan

(Di martedì 14 maggio 2024)didella comunità religiosahanno colorato la zona delladomenica, portando musica, danze tipiche e moltissimo cibo tipico totalmente gratis. Hannoil, festività tradizionale del popolo, proveniente dal nord-ovest dell’India, nella regione del Punjab, al confine con il Pakistan. In questa festa è tipico fare una grande carovana di persone, in cui si cantano inni sacri accompagnati da danze. E così è stato anche a Lodi, in cui dalle 14.30 è partita dal Piazzale degli Sport una grande fiumana coloratissima di persone che hanno attraversato tutto ilresidenziale, regalando ai curiosi frutta secca, frutta, succhi e poi pulendo le strade al loro passaggio. Anche il ...

