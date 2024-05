Blinken in visita a sorpresa in Ucraina nel pieno dell’offensiva russa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 14 maggio 2024) Il segretario di Stato americano Antonyè arrivato amartedì 14 maggio a Kyjiv, per la primaindi un alto funzionario americano da quando il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il mese scorso, dopo un lungo dibattito, un pacchetto di aiuti militari da 61 miliardi di dollari per il Paese. Il viaggio, di cui non si era data notizia in anticipo, mira a mostrare la solidarietà degli Stati Uniti nei confronti dell’mentre lotta per respingere i pesanti bombardamenti russi sul confine nord-orientale. Arrivato a Kyjiv in treno martedì mattina presto,intende «dare un forte segnale di rassicurazione agli ucraini che si trovano ovviamente in un momento molto difficile», ha detto un funzionario statunitense. «La missione del Segretario qui è ...