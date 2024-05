Perché Conte non si candida Europee - il retroscena di Campi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024) Le elezionisi avvicinano e ci si chiedealcuni leader si sonoti con tanto di nome sul simbolo elettorale e altri no. Se ne parla a Omnibus con il professor Alessandro, docente e politiologo dell'università di Perugia.non usa mezze parole e va dritto al punto:non si ètonon voleva contarsi e finire sotto l'amica-nemica Elly Schlein. "non si ètonon voleva contarsi - rivela il professor- Ha ritenuto politicamente inopportuno per lui presentarsi in Europa come hanno fatto altri leader. È stata una sua scelta politica, non dettata da ragioni etiche ma semplicemente da ragioni di calcolo ...