(Di martedì 14 maggio 2024)dimostra ancora la sua grandezza: Carlettoaigiocatoricon glidopo la vittoria del Real sul Granada. Non è solo un allenatore, insegna i veri valori dello sport.

Peppe Di Napoli utilizza la frase “A cascata” per indicare l’abbondanza e la qualità dei prodotti che presenta nei suoi video . Questa espressione, accompagnata dal suo carisma e dalla sua genuina passione per il pesce, ha contribuito a rendere ...

Con un comunicato diffuso tramite BBC News, Warwick Davis ha reso pubblica la tragica morte della moglie Samantha , scomparsa a 53 anni: "Era la mia confidente fidata, la mia sostenitrice in tutto ciò che facevo per la mia carriera". Nel 1991 ...

Il club del Montefano interviene sulle pesanti DECISIONI del GIUDICE sportivo DOPO la semifinale dei playoff in cui sono stati squalificati per otto turni i tecnici Mariani e Rossini, quattro giornate sono state inflitte al portiere David. "La ...

Ancelotti maestro di educazione: dice ai suoi come comportarsi con gli avversari appena retrocessi - Ancelotti maestro di educazione: dice ai suoi come comportarsi con gli avversari appena retrocessi - Ancelotti dimostra ancora la sua grandezza: Carletto dice ai suoi giocatori come comportarsi con gli avversari appena retrocessi dopo la vittoria del Real ...

Camorra, De Luca deride Don Patriciello. Meloni: "Segnale spaventoso" - Camorra, De Luca deride Don Patriciello. Meloni: "Segnale spaventoso" - Il governatore campano ha definito il prete di Caivano, tra le personalità scelte dalla presidente del Consiglio per promuovere la riforma del premierato, "Pippo Baudo dell'area nord di Napoli, con ta ...