Da Aleister Crowley a Luigi Pirandello - il 23 maggio va in scena la presentazione del nuovo Sei Personaggi In Cerca D' Autor - uno dei capolavori del nobel siciliano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il 23a Roma, presso lo storico locale Lettere Caffé in Trastevere, AldoMancusi, giàe del best seller Edgar Allan Poe, L'Ultimo Incubo, presenterà insieme al filosofo Diego Fusaro, la sua riscrittura del classico di, SeiInD'e. Mancusi ha l

Il 23 maggio a Roma, presso lo storico locale Lettere Caffé in Trastevere, Aldo Luigi Mancusi, già autore del best seller Edgar Allan Poe, L'Ultimo Incubo, presenterà insieme al filosofo Diego Fusaro, la sua riscrittura del classico di Luigi ...

Upas, appuntamenti 23 e 24/5: Rossella ci ripensa su Cammarota - Upas, appuntamenti 23 e 24/5: Rossella ci ripensa su Cammarota - La settimana di Un posto al sole si accinge a concludersi con molta suspense: nelle puntate del 23 e 24 maggio Nunzio sarà sempre più legato a Diana, e ciò porterà Rossella ad avere un ripensamento in ...

Il Volo, Tutti per Uno dall’Arena di Verona: anticipazioni scaletta, ospiti e diretta live dalle 21.30 - Il Volo, Tutti per Uno dall’Arena di Verona: anticipazioni scaletta, ospiti e diretta live dalle 21.30 - Prima puntata de "Il Volo Tutti per Uno" in onda martedì 14 maggio 2024 dalle 21.30 su Canale 5: scaletta, ospiti e diretta live dalle 21.30 ...

Luigi Puccio presenta il suo “Human 4.0 la tecnologia per servizio, dall’alto verso il basso” - luigi Puccio presenta il suo “Human 4.0 la tecnologia per servizio, dall’alto verso il basso” - luigi Puccio torna al salone internazionale del libro di Torino e ancora una volta si occupa di temi di stringente ...