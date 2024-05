Gattino impaurito si infila nel motore di un autobus | salvato dopo ore - viene adottato dall’autista

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilè stato chiamato Albertino, perché è sbucato davanti al bus da via Alberto Luthuli. Francesco lo hae portato a casa con sé.

"Filippo, tragedia immensa". L’abbraccio d’amici e colleghi - "Filippo, tragedia immensa". L’abbraccio d’amici e colleghi - Faceva l’ambulante, trovato morto nel bagno di casa domenica mattina. La sua passione, i gatti. Il cordoglio dei volontari delle colonie e del mercato.

Filippo Gasperini trovato cadavere nel bagno di casa: non rispondeva al telefono ai genitori, morte misteriosa a Pesaro - Filippo Gasperini trovato cadavere nel bagno di casa: non rispondeva al telefono ai genitori, morte misteriosa a Pesaro - I genitori lo stavano cercando ma il figlio continuava a non rispondere al cellulare. Preoccupati, hanno dato l’allarme e poco dopo lo choc: era morto nel bagno. Si chiamava Filippo ...

Elezioni: Giovanni Gatti tenta il bis come sindaco di Moretta - Elezioni: Giovanni Gatti tenta il bis come sindaco di Moretta - Nella lista “Moretta con noi”, che sostiene il primo cittadino uscente, ci sono otto riconferme e quattro nuovi candidati. “Siamo pronti a continuare a lavorare con passione e impegno per il benessere ...