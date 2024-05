Sampdoria - approvato il bilancio | ross - ma in calo Confermato il CdA

(Di martedì 14 maggio 2024) Quella di ieri è stata una giornata di atti formali importanti per la. In mattinata infatti si è tenuta l`assemblea degli azionisti,...

