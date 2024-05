Formazione o lavoro? L’Europa divisa sulla durata dell’obbligo scolastico In 22 paesi la scuola termina a 19 anni

Il problema dell’inquinamento dell’aria è sempre più grave, in particolar modo a causa della concentrazione delle polveri sottili . Siamo molto lontani dal vivere in un mondo poco inquinato, e le ultime statistiche rivelano una realtà sconcertante: ...

Il primo maggio scorso sono passati esattamente vent’anni dall’allargamento dell’Ue verso i paesi del centro-est. Fu in quell’occasione che entrarono a far parte dell’Unione ben dieci paesi in quella che […] The post I vent’anni nell’Ue dei paesi ...

A proposito degli Stati Generali della Natalità, di scena in questi giorni a Roma, domina la cronaca dell’attacco alla ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Il tema della natalità (e della denatalità), mai come in questo 2024, è un argomento ...

Joshua Clover (California University): “Opporsi a un genocidio non è antisemita ma un obbligo morale per chiunque, ebrei inclusi” - Joshua Clover (California University): “Opporsi a un genocidio non è antisemita ma un obbligo morale per chiunque, ebrei inclusi” - La vicenda universitaria mette in discussione anche il ruolo dei donatori privati. Abbiamo visto il finanziere ebreo Bill Ackman orchestrare una campagna contro la preside di Harvard Claudine Gay ...

Stereotipi di genere nei libri per l’infanzia. Biemmi: “in corso una rivoluzione culturale” - Stereotipi di genere nei libri per l’infanzia. Biemmi: “in corso una rivoluzione culturale” - I libri di letteratura per l’infanzia non hanno solo il potere di divertire, intrattenere, stimolare la creatività e migliorare le competenze linguistiche, ma svolgono un ruolo importantissimo anche n ...

L’Italia e le missioni militari, i diari di guerre e pace. Vent’anni dopo Nassiriya tra scenari sempre più caldi - L’Italia e le missioni militari, i diari di guerre e pace. Vent’anni dopo Nassiriya tra scenari sempre più caldi - (s.t.) Missioni militari, guerre o pace Vent'anni fa erano passati sei mesi dalla strage di Nassiriya, quando 19 italiani avevano perso la vita nell'attentato alla Base Maestrale nel sud dell’Iraq. S ...