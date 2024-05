La Chimera | il cinema infestato di Alice Rohrwacher

(Di martedì 14 maggio 2024) Presentato in concorso allo scorso festival di Cannes e vittima di una delle distribuzioni meno lusinghiere della storia, Ladiapproda, dal 12 Maggio, su Sky (e Now). Se siete tra quelli che hanno pregato la proiezione nella propria sala del cuore senza ottenere risultati, il vostro momento è giunto. Conclusa la masterclass con la regista e la splendida mostra fotografica di scena di Simona Pampallona, intitolata Tra le rovine la luce (trovate alcune foto nell’articolo), noi di Screenworld desideriamo solo addentrarci nel suo. Quelche, come spiega Rorhwacher, resta dentro come una presenza: una storia che continua a parlarti. E noi cogliamo la palla al balzo per farlo. Sentire il vuoto Josh O’Connor sul set de La ...

La regista di Barbie ha ammesso di essere impazzita per il cinema della regista italiana Mentre veniva celebrata nel corso di un evento, Greta Gerwig ha avuto modo di spendere parole di sincera ammirazione per il cinema di Alice Rohrwacher, lodando ...

I premi non sempre sono giusti. E vedere La Chimera uscire a mani vuote dai David di Donatello 2024, lo ammettiamo, ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Per fortuna il film di Alice Rohrwacher arriva stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Due (in ...

Arriva in Prima TV su Sky l’ultimo Film di Alice Rohrwacher presentato in concorso alla 76ª edizione del Festival di Cannes LA Chimera , in onda domenica 12 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il ...

Josh O'Connor è l'uomo più stiloso del momento: ecco come si è aggiudicato l'ambito primato - Josh O'Connor è l'uomo più stiloso del momento: ecco come si è aggiudicato l'ambito primato - Challengers, il film già cult di Luca Guadagnino di cui è protagonista, l'ha consacrato re della moda fuori e dentro lo schermo. Josh O'Connor non è più solo il giovane principe Carlo di The Crown, ma ...

La chimera con Josh O'Connor su Sky Cinema in prima TV - La chimera con Josh O'Connor su Sky Cinema in prima TV - Dopo 13 nomination ai David di Donatello, La chimera approda finalmente su Sky Cinema in prima TV e in streaming su NOW.

La chimera: trama e cast del film in onda su Sky Cinema Uno - La chimera: trama e cast del film in onda su Sky Cinema Uno - La chimera film. Il film di alice Rohrwacker cerca di leggere il presente in funzione del passato inseguendo una chimera.