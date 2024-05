Il Festival di Cannes 2024 sta per cominciare. È tutto pronto al Palais des Festival s et des Congrès di Cannes per l'inizio della nuova edizione del Festival cinematografico che da 77 anni regala al pubblico di Cennes la possibilità di vedere in ...

Festival di Cannes, possibile nuova ondata del #MeToo Thierry Frémaux: "Vogliamo un'edizione senza polemiche" - Il delegato generale della kermesse transalpina ha commentato le voci su imminenti nuovi scandali.

Cannes al via: Paolo Sorrentino è l'unico film italiano in lizza per la Palma d'oro. Tante star sul red carpet - Da Meryl Streep a Dustin Hoffman la Golden Age di Hollydood arriva da martedì 14 maggio alla Croisette per il 77° festival del cinema di cannes, di scena fino al 25 maggio.

Cannes Cannes, la rassegna di Sky dedicata al Festival del cinema - In occasione della 77esima edizione del festival di cannes, Sky Cinema Due propone "cannes cannes", una programmazione speciale dedicata al meglio dei film premiati nelle precedenti edizioni e due imp ...