L' Estonia valuta l' invio di truppe di terra a sostegno dell' Ucraina

(Di martedì 14 maggio 2024) L'prende in considerazione l'ipotesi di inviarediin questa fase decisivaa guerra contro la Russia. Il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente estone Madis Roll ha affermato che il governo sta discutendo "seriamente"a possibilità rispondendo a un'intervista al portale Breaking Defense, come riportato da Ukrainska Pravda. Secondo il consigliere del presidente estone, il governo sta ora analizzando il potenziale dispiegamento e preferirebbe farlo come parte di una missione Nato "per dimostrare forza e determinazione"

ROMA Emmanuel Macron non molla. Per provocare il Cremlino con le sue stesse armi, in una lunga intervista all’Economist il presidente francese torna a non escludere l’eventualità del l’invio di truppe di terra occidentali in Ucraina. E in vista ...

Guerra a Gaza, la CNN: “Israele ha ammassato abbastanza truppe per l’invasione su vasta scala di Rafah” - Guerra a Gaza, la CNN: “Israele ha ammassato abbastanza truppe per l’invasione su vasta scala di Rafah” - Washington valuta che Israele abbia ammassato abbastanza truppe ai margini di Rafah, per procedere con un’incursione su vasta scala nei prossimi giorni. Lo hanno riferito alla Cnn due alti dirigenti d ...

Guerra Israele-Hamas, ucciso dipendente Onu a Rafah. Gli Usa: “A Gaza non è in atto un genocidio” - Guerra Israele-Hamas, ucciso dipendente Onu a Rafah. Gli Usa: “A Gaza non è in atto un genocidio” - L’esercito israeliano continua a operare nella parte est di Rafah con sempre più forza di truppe di terra e tank contro i battaglioni di Hamas. Ma anche a Jabalya e Zeitun, nel nord, dove la fazione ...

Truppe russe su Kharkiv, Zelensky ammette: «Situazione difficile» - truppe russe su Kharkiv, Zelensky ammette: «Situazione difficile» - Crisi Ucraina (Internazionale) Vasta area dell'est ucraino occupata in pochi giorni. Razzi di Kiev colpiscono in Russia: «15 morti». Di Sabato Angieri ...