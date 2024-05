GialappaShow 6 maggio | Annalaisa e i trailer di Maccio Capatonda

La Stranezza , Ficarra e Picone con Toni Servillo Nella serata di ieri, Mercoledì 1 Maggio 2024, su Rai1 il film La Stranezza in prima tv ha conquistato 2.361.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Corro da Te in prima visione ha ...

GialappaShow, le pagelle: Mago Forrest (sempre) sul pezzo, Ilaria D'Amico fredda, Madre assassina - gialappashow, le pagelle: Mago Forrest (sempre) sul pezzo, Ilaria D'Amico fredda, Madre assassina - Durante la puntata del 13 maggio tante risate e poche delusioni, ma vediamo insieme cosa è successo e chi ci ha convinto di più ...

GialappaShow, le pagelle: D'amico da Madame Tussauds (voto 5), Claudio Lippi e «l'aiutino» (voto 8) - gialappashow, le pagelle: D'amico da Madame Tussauds (voto 5), Claudio Lippi e «l'aiutino» (voto 8) - La puntata di lunedì 13 aprile regala, al solito, innumerevoli gioie. Eccezion fatta per la conduttrice Ilaria D'Amico, sostanzialmente una statua di cera. Lodigiani-Annalisa punta al Nobel per la Pac ...

Stasera in TV: film e programmi di oggi lunedì 13 Maggio - Stasera in TV: film e programmi di oggi lunedì 13 maggio - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.