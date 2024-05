Cosa ci fanno gli investitori arabi a Napoli | dagli hotel a 5 stelle ai macchinari sanitari

Kvaratskhelia , il Napoli lo valuta qualcosa in più di 130 milioni (Corsport) . Ecco cosa scrive Fabio Mandarini: Il Napoli non vuole perdere Kvara, non ci pensa, e se proprio dovesse accadere di non riuscire a trattenerlo, beh, sarebbe soltanto al ...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha incontrato gli arabi per discutere di potenziali collaborazioni commerciali. Napoli . Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , non ha alcuna intenzione di cedere il club, ma è alla ricerca ...

Incredibile indiscrezione de “Il Mattino” che rivela di un incontro nella giornata di ieri tra De Laurentiis e il Fondo arabo a Napoli . La sconfitta contro il Bologna brucia ancora tantissimo per i tifosi azzurri. Il Napoli non è praticamente sceso ...

FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola - FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola - La Fiorentina riparte all'indomani della vittoria contro il Monza e si ritroverà alle ore 11 al Viola Park per iniziare a preparare la partita di venerdì sera contro il napoli. Allenamento di scarico ...

Delegazione araba a Napoli, Manfredi: "Grande opportunità per la città" - Delegazione araba a napoli, Manfredi: "Grande opportunità per la città" - Pecci”Pesaola, Socrates, Maradona” Eraldo Pecci, ex giocatore del Torino, ha parlato al Corriere della Sera del calcio di oggi facendo un’analisi con il passato. Eraldo Pecci, oggi opinionista Rai, è ...

MR Z - Napoli, bastasse il silenzio... - MR Z - napoli, bastasse il silenzio... - napoli - Se bastasse il silenzio stampa… A che cosa serve mettere a tacere allenatore e calciatori Il napoli, come al solito, è una società che quando le cose vanno male non trova altro di meglio da ...