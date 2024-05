Ucraina - Sullivan | Russia continua campagna brutale

Conflitto in Ucraina: analisi dell’avanzata Russa - Conflitto in Ucraina: analisi dell’avanzata Russa - La situazione in Ucraina si aggrava mentre l’esercito russo prosegue la sua avanzata. Secondo le ultime dichiarazioni del ministero della Difesa di Mosca, le forze armate russe stanno intensificando ...

Visita a sorpresa di Antony Blinken in Ucraina - Visita a sorpresa di Antony Blinken in Ucraina - La situazione in Ucraina continua a essere tesa. La russia sta sfruttando la sua superiorità numerica in termini di uomini e armi, mettendo pressione su diversi settori di un fronte che si è allungato ...

Ucraina: Blinken a sorpresa a Kiev incontrerà Zelensky, 30mila soldati russi in azione a Kharkiv - Ucraina: Blinken a sorpresa a Kiev incontrerà Zelensky, 30mila soldati russi in azione a Kharkiv - Il segretario di Stato Usa Blinken è arrivato a sorpresa a Kiev dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. continua l'offensiva di Mosca nel nord ovest del Paese: a Kharkiv in azione più di 30mil ...