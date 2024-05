Ciampino, l'auto si sfrena: Adriano Fatichenti muore incastrato tra un muro e il veicolo - Ciampino, l'auto si sfrena: adriano fatichenti muore incastrato tra un muro e il veicolo - È morto in questo modo atroce adriano fatichenti, che aveva parcheggiato la sua Libra in un tratto in discesa all'altezza del numero civico 1 di via Frascati, quando l'auto si è messa in movimento e ...

Auto si sfrena e investe pensionato a Ciampino: il 78enne Adriano Fatichenti morto sul colpo - Auto si sfrena e investe pensionato a Ciampino: il 78enne adriano fatichenti morto sul colpo - Un uomo di 78 anni, adriano fatichenti, è morto domenica pomeriggio a Ciampino dopo essere stato investito dalla sua auto. L'incidente è avvenuto al civico 1 di via Frascati in un tratto di strada in ...