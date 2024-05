Thiago Motta via dal Bologna | al suo posto un ex Campione d’Italia

(Di martedì 14 maggio 2024)potrebbe lasciare ilal termine della stagione? Sarebbe pronto ad arrivare un grande sostituto, è un exalla guida delha realizzato un vero e proprio capolavoro. Il tecnico non solo ha riportato la squadra felsinea in Europa giocando un ottimo calcio, ma ha addirittura ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League con due giornate di anticipo. La città è esplosa di gioia domenica sera al termine di Atalanta Roma, tra i numerosi cori di festa i tifosi hanno chiesto a gran voce all’ex Inter e PSG di non andarsene. L’amministratore delegato del, Claudio Fenucci, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato che il club farà le sue mosse per provare a trattenere ...

Gazzetta - Se salta Motta, il Bologna va su Sarri - Gazzetta - Se salta motta, il bologna va su Sarri - Come riporta Gazzetta, Saputo tiene a motta così come motta tiene a Saputo, al club tutto, a bologna. Il rinnovo è una questione sul tavolo: Thiago (come detto più ...

Corsport - Thiago Motta-Bologna, le mosse di Saputo: rinnovo e centralità. Anche i giocatori per convincerlo a restare - Corsport - Thiago motta-bologna, le mosse di Saputo: rinnovo e centralità. Anche i giocatori per convincerlo a restare - Ad attendere Thiago motta non c’è solo la Juventus, penultima sfida, ma anche una decisione cruciale sul suo futuro a bologna ...

Thiago Motta festeggia con i tifosi del Bologna al coro di “Chi non salta, è juventino” VIDEO - Thiago motta festeggia con i tifosi del bologna al coro di “Chi non salta, è juventino” VIDEO - Il bologna si è qualificato per la Champions League e in tutta la città è scoppiata una grande festa. Durante i festeggiamenti, come ovvio, uno dei più acclamati è stato l’allenatore. Nel 2023, come ...