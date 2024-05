Il caso ligure dimostra che la pubblicazione delle chiacchiere è sempre distorsiva

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 14 maggio 2024) Come da tradizione, tutti i giornali riportano oggi con grande evidenza le parole pronunciate dall’imprenditore Aldo Spinelli davanti al gip nel cosiddetto «interrogatorio di garanzia» (di garanzia per chi, verrebbe da domandarsi leggendo la formula su quegli stessi quotidiani che ne trascrivono puntualmente il contenuto, ma tralasciamo i dettagli). Il titolo più illuminante mi pare comunque quello di Repubblica: «Genova, la verità di Spinelli: “Toti mi ha preso in giro, promette e non mantiene”». Illuminante perché, indipendentemente da quello che emergerà o non emergerà sulle eventuali responsabilità di Giovanni Toti, segnala un punto troppo spesso dimenticato, in tanti dibattiti su giustizia e politica, libertà di stampa e diritti dell’indagato, intercettazioni e sputtanamenti. Il punto è semplicissimo: e se fosse andata proprio così? Se il politico sotto accusa – chiunque sia, in ...