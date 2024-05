Calcio Prima Categoria Edelweiss - continua il sogno | battuto 3-2 il San Vittore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Grande soddisfazione. Domenica l’Jolly Forlì si è imposta nella finale dei playoff del girone G superando 3-2, a Martorano, i cesenati del San. La squadra allenata da mister Simone Bertaccini, alla quale sarebbe stato sufficiente il pareggio e andata sotto 0-2, ha compiuto l’impresa della ‘remuntada’ centrata con le reti messe a segno da Simone Valmori nel primo tempo, Natanel Sanchez e Lorenzo Sansoni nel secondo. Con questa vittoria la squadra biancazzurra ha staccato il biglietto per i quarti di finale dei playoff regionali che la vedrà in lizza con le altre sette vincitrici degli spareggi. Il sorteggio di ieri ha stabilito che domenica prossima, in gara unica, l’Jolly affronterà a Martorano (ore 16.30) la X Martiri Porotto di Ferrara. Questi gli altri match in programma: Smile Formigine-Sorbolo Parma, ...