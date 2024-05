Pietrangeli non è tenero con Berrettini | Prima era la fidanzata - e ora? Dice che sta sempre male…

(Di martedì 14 maggio 2024) Siamo entrati nella seconda settimana degli Internazionali d’Italia di Roma. Al Foro Italico siamo pronti per vivere gli incontri decisivi che andranno ad incoronare il trionfatore del 2024, che andrà a succedere a Daniil Medvedev. I tifosi nostrani confidavano di poter sospingere Jannik Sinner o Matteoverso l’atto conclusivo ma, com’è ben noto, i due azzurri sono ai box per colpa di un infortunio. L’altoatesino ha saltato il Masters 1000 romano per un problema all’anca mentre Matteo, dopo essersi iscritto al torneo ha dovuto dare forfait in extremis per colpa di una fastidiosa tonsillite lo ha bloccato da oltre un mese. Sull’argomento è intervenuto Nicolaai microfoni di Mowmag parlando a 360° della situazione. Le leggenda del tennis italiano non ha usato giri di parole su Matteo ...

