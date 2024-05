Magalini o Zamuner La Spal sceglie tra due ds

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Per alcune settimane Andrea Colombino sembrava in pole position per diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica della, prendendo il posto che presto lascerà libero Filippo Fusco. La pista che porta all’uomo mercato della Torres, attualmente concentrato sui playoff di serie C, si è però raffreddata. E nelle ultime ore la corsa per occupare la poltrona di direttore sportivo del club biancazzurro pare essersi ristretta a due soli candidati: Giuseppee Giorgio(nella foto). Come Colombino, ancheal momento ha in testa soltanto i playoff. Non quelli di Lega Pro, ma di cadetteria. Già, perché il Catanzaro – la sua creatura – dopo aver centrato una promozione con numeri da record ha brillato pure al piano superiore e sabato prossimo ospiterà il Brescia nel primo turno degli spareggi ...