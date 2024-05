Vis - Di Paola e i dettagli che fanno la differenza | Recanati ha trovato l’episodi - noi no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) In Recanatese-Vis Pesaro c’era un giocatore in particolare che poteva rompere gli equilibri a favore di Pesaro: Di. Il capitano ha scheggiato il palo su punizione, poco dopo la Recanatese è passata con Melchiorri. "In queste partite ila– è la riflessione del centrocampista e capitano biancorosso – come è normale che nell’arco di una partita ci sono momenti in cui si è più sciolti, altri in cui si sta in campo più contratti. Noi abbiamo preso il gol in un momento in cui eravamo a nostro agio, in cui giocavamo più in scioltezza rispetto alla Recanatese e quel gol ha fatto laalla fine. Questa la mia lettura della partita". Una gara che, evidenzia Di, "è stata molto equilibrata. Sapevamo che in appuntamenti del genere poteva accadere di ...