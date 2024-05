Il regno del pianeta delle scimmie – la recensione del film

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono passati 7 anni dall’ultimo, storico capitolo di unamigliori trilogie cinematografiche dell’ultimo ventennio: quella de il. Il tono che Matt Reeves volle dare a The War – il(capitolo di chiusura della trilogia) era maestoso, epico, gargantuesco. Ma allo stesso tempo dolce e aggraziato, con la volontà di lasciar respirare – finalmente – pubblico e protagonisti. Ed è proprio da lì che riparte questo nuovo capitolo, una sorta di soft-reboot che apre ad una nuova trilogia. Ma la presenza, che si incute sopra alla pellicola come un ombra impossibile da scrollarsi di dosso è quella dello sguardo magnetico di Cesare, che è (e resterà) uno dei personaggi più forti e potenti della storia del cinema, diventando in questo ...

Neanche una settimana dall’uscita in sala e Il Regno del Pianeta delle Scimmie (qui la nostra recensione) segna già un debutto positivo. Questo, a quanto pare, sembra abbia messo in moto i produttori nella produzione non solo della nuova trilogia ...

Noa, il nuovo primate protagonista della saga infinita, erede di Cesare ne Il regno del pianeta delle scimmie , troneggia al boxoffice Italia no nel weekend . Il film di Wes Ball ha incassato 961.934 euro con una media di 2.141 euro in 441 cinema ...

Il podio di lunedì 13 maggio sfoggia un trinomio alquanto peculiare, con Il regno del pianeta delle scimmie, Il segreto di

Comanda, come da aspettative, il nuovo riuscito Il regno del pianeta delle scimmie (voto 7, foto), che proietta la saga molti anni dopo la fine del precedente The War - Il pianeta delle scimmie.

