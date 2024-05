(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Unadidi3.1 è stata registrata dall’Ingv in mare vicino. La, delle ore 00.34, è stata registrata a una profondità di 284 km. L'articolo CalcioWeb.

Un Terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle ore 5.37 nell'arcipelago delle Eolie . L'ipocentro del sisma è stato localizzato dall'Ingv di Roma in mare , a una profondità di 243 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono stati ...

Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito oggi le isole Molucche, in Indonesia . Non si segnalano allarmi tsunami. A riportarlo è l’Istituto geofisico degli Stati Uniti. La scossa è stata avvertita alle 18.48 ( circa ) ora locale (le 11.48 italiane) a ...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv in mare vicino alle Isole Eolie . La scossa , delle ore 00.34, è stata registrata a una profondità di 284 km.

Terremoto in Veneto, trema la provincia di Verona poco prima di mezzanotte: magnitudo 3.3 a 23km di profondità - terremoto in Veneto, trema la provincia di Verona poco prima di mezzanotte: magnitudo 3.3 a 23km di profondità - Una scossa di terremoto ha colpito la zona della provincia di Verona prima di mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.3, ha come epicentro Bussolengo ...

Terremoto oggi alle Isole Eolie, la scossa di magnitudo 3.1 - terremoto oggi alle isole Eolie, la scossa di magnitudo 3.1 - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv in mare vicino alle isole Eolie. La scossa, delle ore 00.34, è stata registrata a una profondità di ...

Terremoto oggi Isole Eolie M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Piacenza - terremoto oggi isole Eolie M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Piacenza - Una scossa di terremoto è stata registrata quest'oggi in quel delle isole Eolie con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter: ecco tutti i dettagli ...