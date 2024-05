Borsa di mia figlia piena di soldi - così la mamma ha fatto scattare l’indagine su baby escort a Bari

alla sfilata di Dior che si è tenuta nelle ultime ore a New York non potevano mancare le star. Tra gli ospiti c'era anche Charlize Theron , che ha portato con lei la figlia August : per l'occasione mamma e figlia si sono vestite in coordinato con le ...

Baby escort a Bari, le mamme diventate detective per salvare le figlie: «Tornava tardi e aveva brutti amici» - Baby escort a Bari, le mamme diventate detective per salvare le figlie: «Tornava tardi e aveva brutti amici» - Grazie all’intuito di due madri che si sono improvvisate detective è stato possibile scoprire un giro di prostituzione minorile in cui erano coinvolte anche le figlie, e che ieri ...

Alessia Pifferi condannata all'ergastolo: lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi - Alessia Pifferi condannata all'ergastolo: lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi - MILANO. La Corte d'assise di Milano ha condannato all'ergastolo Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 20 ...

Ergastolo per Alessia Pifferi: lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi - Ergastolo per Alessia Pifferi: lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi - MILANO. La Corte d'assise di Milano ha condannato all'ergastolo Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 20 ...