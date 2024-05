Stupro nel centro di Bologna | fermato un tunisino È un irregolare sbarcato in Sicilia nel 2023

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 14 maggio 2024) I carabinieri dihanno arrestato un 25enneper violenza sessuale e tentata rapina ai danni di una quarantenne del posto. È accaduto alle 22.30 di sabato scorso, quando i militari hanno ricevuto una chiamata da parte di una persona che chiedeva aiuto per una donna violentata al Parco della Montagnola, a pochi metri dalla stazione centrale. Una volta arrivati nell’area, i carabinieri hanno trovato la donna in stato di forte agitazione e un ragazzo si stava sistemando i pantaloni sporchi di terra. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo, identificato la prima volta in Italia all’hotspot di Porto Empedocle a settembre, avrebbe origini tunisine e sarebbe disoccupato, senza permesso di soggiorno. La donna è stata abusata due volte senza protezione La donna, di circa 40 anni, avrebbe riferito ai militari di ...