Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio di Diana, la figlia di 18 mesi trovata morta a Ponte Lambro a luglio 2022. La sua legale ha annunciato che presenterà ricorso in Appello.Continua a leggere

USA - Campbell: "La vittoria totale di Israele su Hamas è improbabile" - USA - Campbell: "La vittoria totale di Israele su Hamas è improbabile" - L'amministrazione Biden non crede che l'attuale strategia di Israele contro Hamas porterà alla "vittoria totale" sul movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza, ha detto il vicesegretario di ...

Alessia Pifferi ha un malore in carcere la mattina dopo la condanna: l’avvocata Pontenani va a San Vittore - alessia pifferi ha un malore in carcere la mattina dopo la condanna: l’avvocata Pontenani va a San Vittore - Ha accusato un malore alessia pifferi, la 38enne condannata all'ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi ...

Le iene, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, servizi e gli ospiti - Le iene, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, servizi e gli ospiti - Come ogni martedì sera, anche oggi, 14 maggio, a partire dalle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de "Le iene" . Il programma di Davide Parenti, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ...