Calcio femminile Recanatese promossa in serie C

(Di martedì 14 maggio 2024) Laha festeggiato la promozione inC dopo avere battuto ai rigori la Samb. Le due compagini sono arrivate alla sfida cruciale dopo aver chiuso la stagione a pari merito con 31 punti. Per le giallorosse l’epilogo testimonia la crescita delle ragazze e la bontà del progetto coltivato dalla società. Sul neutro di Porto San Giorgio le squadre hanno dato vita a una bella partita decisa dai rigori. La Samb aveva sbloccato il risultato con Pontini al 57’, il pareggio dellaall’80 su penalty trasformato da Baldassarini. Sono stati necessari i calci di rigore per stabilire chi salirà inC: per lahanno segnato Tomassoni, Elia e Prisciandaro mentre la Samb ha commesso tre erroti dal dischetto. La formazione della ...

