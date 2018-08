Gossip | Andrew conferma il flirt con Martina ma poi viene sorpreso con un' altra RUMORS

Blastingnews

(Di sabato 11 agosto 2018) Il feeling nato a Temptation Island traDal Corso eSebastiani, continua a far discutere: i siti di, infatti, in queste ore, hanno riportato due notizie contrastanti sui due ragazzi. Inizialmente, a catturare l'attenzione sono state le dichiarazioni del single sul legame che c'è oggi con la romana Ci frequentiamo e lei bacia molto bene, poi sono arrivate delle foto del veneto in spiaggia avvinghiato ad una donna che non è l'ex fidanzata di Gianpaolo VIDEO: cosa sta succedendo?paparazzato tra braccia di una donna che non èIl sitoe Tv ha gettato delle ombre sulla relazione in corso tradi Temptation Island: a poche ore dalladel ragazzo sulcon la Sebastiani, sul web sono apparse due foto ed un video che mettono in dubbio la sua sincerita'. Dal Corso, infatti, è stato paparazzato da alcuni suoi ...